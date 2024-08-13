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Hazine'nin İki İhalede 43 Milyar Lira Borçlanması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesiyle toplamda 43 milyar 198,2 milyon lira borçlandı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:59
Hazine'nin İki İhalede 43 Milyar Lira Borçlanması

Hazine'nin İki İhalede Borçlanması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesinde 43 milyar 198,2 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

İlk İhalede Faiz Oranı

İlk ihale, 4 yıl (1372 gün) vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olan Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç edilmesiyle yapıldı. Bu ihalede, dönemsel faiz oranı yüzde 12,66 olarak belirlendi.

Nominal teklif miktarı 40 milyar 663,9 milyon lira iken, nominal satış 14 milyar 962 milyon lira, net satış ise 16 milyar 526,2 milyon lira oldu. Kamudan herhangi bir teklif gelmediği bu ihalede, piyasa yapıcılarından 26 milyar 456,7 milyon lira teklif alındı ve 16 milyar lira satış gerçekleştirildi.

İkinci İhalede Sabit Kuponlu Tahvil

İkinci ihale ise 4 yıl (1547 gün) vadeli ve 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edilmesi ile gerçekleştirildi. Bu ihale için basit faiz oranı yüzde 30,18, bileşik faiz oranı yüzde 32,45 olarak kaydedildi.

Nominal teklifin 11 milyar 908,6 milyon lira seviyesinde olduğu bu ihalede nominal satış 6 milyar 88,6 milyon lira, net satış 6 milyar 672 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 2 milyar liralık teklif tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 3 milyar 80,5 milyon lira teklif alındı ve bu kesime 2 milyar lira satış yapıldı.

Sonuç Olarak

Hazine, iki ihale sonucunda toplam 43 milyar 198,2 milyon lira borçlanma gerçekleştirmiştir.

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