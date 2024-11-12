Hazine Tahvil İhalesi: 30,6 Milyar Lira Borçlandı

Hazine'nin Yeni Tahvil İhalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvil ihalesiyle 30 milyar 604,1 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhale Sonuçları

İhalede basit faiz oranı yüzde 32,73, bileşik faiz ise yüzde 35,41 olarak belirlendi. Nominal teklifin 30 milyar 37,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 15,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Net satış ise 19 milyar 604,1 milyon lira oldu.

Kamudan ve Piyasa Yapıcılarından Gelen Talepler

Kamudan gelen 4 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 342 milyon lira teklif alındı. Bu kesime 7 milyar lira satış yapıldı.

Böylece Hazine, toplamda 30 milyar 604,1 milyon lira borçlanma gerçekleştirmiş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.