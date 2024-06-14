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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Enflasyon beklentilerinde iyileşme sürüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 13:18
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Enflasyon beklentilerinde iyileşme sürüyor"

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminlerini değerlendirerek, Türkiye ekonomisinin enflasyonla mücadelesinde kaydedilen ilerlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ İYİLEŞME

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, enflasyon beklentilerindeki olumlu gelişmeleri vurguladı. Programlarıyla artan güven ve öngörülebilirliğin, enflasyon beklentilerine olumlu yansıdığını belirten Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentilerindeki düşüşün haziran ayında da devam ettiğini ifade etti.

Şimşek'in verdiği bilgilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 20,3'e geriledi. Bu durumun, ekonomideki dezenflasyon sürecini hızlandıracağına olan inancını dile getiren Şimşek, Türkiye ekonomisinin gelecek hedeflerine ulaşmasında enflasyonla mücadelenin kritik önem taşıdığını vurguladı.

EKONOMİDE GÜVEN VE ÖNGÖRÜLEBİRLİK

Bakan Şimşek, ekonomideki güven ve öngörülebilirliğin artmasının, hem yerli hem de uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini artırdığını belirtti. Bu durumun ekonomik istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi açısından kritik olduğunu dile getiren Şimşek, devam eden reform süreçleriyle ekonomik göstergelerin daha da iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

GELECEK İÇİN HEDEF: DEZENFLASYON SÜRECİ

Hazine ve Maliye Bakanı, enflasyonla mücadeledeki kararlılıkla birlikte Türkiye'nin dezenflasyon sürecini hızlandıracağına olan inancını yineledi. Ekonomideki olumlu gelişmelerin devam etmesi ve enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine dikkat çekti.

Bakan Şimşek'in değerlendirmeleri, Türkiye ekonomisinin geleceği ve ekonomik politikalarının yönü hakkında önemli ipuçları sunarken, enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemelerin ekonomik istikrar için kritik önem taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.

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