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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ekim Ayı Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Hazine Bakanı Şimşek, ekim ayı enflasyonunu sosyal medya üzerinden analiz etti. Hizmet enflasyonundaki değişim dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:09
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ekim Ayı Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekim Ayı Enflasyon Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayında enflasyon verilerini sosyal medya hesabından değerlendirerek önemli noktaları vurguladı. Ekim ayının en dikkat çeken durumu, 12 aylık enflasyon beklentilerinin son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesiydi.

Yıllık Enflasyonda Dikkat Çeken Düşüş

Şimşek, yıllık enflasyonun geçen ay mayıs ayına göre 26,9 puan düşerek %48,6 seviyesine indiğini belirtti. Aynı dönemde temel mallardaki yıllık fiyat artışının %28,5, yüksek atalet gösteren hizmet sektörü fiyat artışının ise %69,8 olarak gerçekleştiğini ekledi.

Fiyatlama Davranışları ve Enflasyon

Bakan Şimşek, özellikle kira ve eğitim gruplarında geriye dönük fiyatlama davranışlarının yüksek olduğunu, bu durumun yıllık artışları sınırlandırdığını ifade etti. "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor, fakat bu konudaki gelişmeler olumlu yolda ilerliyor" dedi.

Hizmet Enflasyonundaki Değişim

Özellikle, ekim ayında 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde düşmesi, hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması açısından önem taşıyor. Şimşek, bu gelişmenin ekonomik istikrar açısından olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

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