Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Enflasyon ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Enflasyon ile Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürme konusundaki kararlılıklarını dile getirerek, "Milletimizin şu anda karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz, 2025'te ilk rahatlamayı göreceğiz. 2025 dezenflasyon yılı olacak ve dolayısıyla milletimiz sonuçlarını görecek," dedi.

Küresel Piyasalardaki Dalgalar

A Haber ve A Para'nın ortak yayınına katılan Şimşek, küresel piyasalardaki oynaklıkların geçici olduğunu ve bu dalgalanmaların Japonya merkezli gelişmelerden kaynaklandığını belirtti. ABD'de yaşanan olumsuz ekonomik verilerin piyasalara etkilerini değerlendiren Bakan, "Ekonomide bir yavaşlama olursa düzeltmeler beklenebilir," şeklinde konuştu.

Petrol Fiyatlarının Etkisi

Şimşek ayrıca, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki olası düşüşlerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. "Petrol fiyatlarındaki düşüş, cari açık ve enflasyon üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır," ifadelerini kullandı.

2025 için Hedefler

Bakan, geçiş sürecinin ardından yıllık enflasyonun düşmeye başladığını belirterek, "Geçen yılki reform programımız gereği enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşmesini hedefliyoruz," dedi. Beklentilerin önümüzdeki 12 ve 24 ay içerisinde %30 ve %19 civarında olacağı öngörülüyor.

Güçlü Program ve Siyasi İrade

Şimşek, uygulanan programın güçlü ve tutarlı olduğunu vurgulayarak, "Zorlu bir süreçten geçeceğiz, ancak bu program ile hedeflerimize ulaşacağız. Siyasi destek oldukça önemli," dedi. Enflasyon üzerindeki baskının azalacağına dair güven verdi.