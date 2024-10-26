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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in ABD Temasları

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'deki ekonomik temaslarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 16:03
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in ABD Temasları

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ABD'deki Temaslarını Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirdiği temasların ekonomik programın sonuçlarıyla ilgili önemli bilgilere ışık tuttuğunu belirtti.

Programın Kazanımları ve Gelecek Hedefleri

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları çerçevesinde çeşitli yatırımcılarla bir araya geldiklerini ifade etti. Bakan, temaslarında programın sonuçları ve kazanımlarını kalıcı hale getirerek Türkiye’nin potansiyeline ulaşmak için izlenecek yolları detaylandırdıklarını söyledi.

Bakan, "Ülkemize olan çok yoğun ilgi, programımızın doğru ilerlediğini açıkça gösteriyor," diyerek, Amerikan yatırımcılarının Türkiye’ye yönelik ilgisinin arttığına dikkat çekti. Bu durumun, Türkiye’nin ekonomik vizyonunun başarılı bir şekilde aktarıldığını doğruladığını vurguladı.

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