Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Ekonomi Değerlendirmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Ekonomiye Yönelik Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi konusundaki güncel değerlendirmelerinde önemli mesajlar verdi. Şimşek, KDV, kurumlar vergisi ve gelir vergisi artışlarının gündemlerinde olmadığını vurguladı. Ayrıca, 2025 yılı itibarıyla enflasyonun %20'nin altına çekilebileceğine inandığını belirtti.

İlk Yıl Hedefleri

Şimşek, başladıkları günden bu yana önceliklerinin dış kırılganlığı azaltmak ve enflasyonu kontrol altına almak olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl 57 milyar dolar olan cari açığın 19 milyar dolara düşürüldüğünü belirten Şimşek, rezervlerin de iyileştiğini kaydetti.

Enflasyon ve Büyüme Beklentileri

Bakan, enflasyonu en adaletsiz vergi olarak tanımlayarak, yapılacak Orta Vadeli Program'la birlikte 2025'in ilk çeyreğinde enflasyon oranının %30'a, Haziran ve Temmuz'da ise %20'li rakamlara düşeceğini öngördüğünü aktardı. Ayrıca, "Kısa vadede enflasyon düşerken, uzun vadede sürdürülebilir büyümenin temeli atılıyor" dedi.

Vergi ve Harcama Disiplini

Şimşek, "KDV, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi'nde artış gündemimizde yok" diyerek, gelecekte bazı istisna ve indirimli oranlar üzerinde çalışmalar olduklarına dikkat çekti. Harcama disiplini ile 2024 yılında yaklaşık 657 milyar lira tasarruf etmek hedefleniyor.

Global Koşullar ve İstikrar

Küresel finansal koşulların iyileşmesi ile birlikte, Türkiye'ye olan doğrudan yatırımların ve fon akışının artacağını vurgulayan Şimşek, "Ekonomik istikrarı sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın Önemi ve Ekip Ruhu

Şimşek, Cumhurbaşkanlığı programının başarılı olması için ekip çalışmasına vurgu yaparak, Türkiye'ye hizmet dışında başka bir motivasyonu olmadığını belirtti. Kamuoyundaki dedikoduların, programın uygulama sürecine zarar verdiğini de sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomi yönetiminde sürdürülebilir büyüme ve enflasyon hedeflerinin yanı sıra, vergi politikaları ve harcama disiplini üzerindeki çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.