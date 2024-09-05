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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Roth ile Görüştü

Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:36
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Roth ile Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Lüksemburg ile İşbirliğini Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Roth, Şimşek'in daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret etti.

İki Ülke Arasındaki İşbirlikleri

Bakanlıkta yapılan heyetler arası görüşmede, finansal hizmetler alanında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Üçüncü Ülkeler ile İşbirliğinin Artırılması

Görüşmenin önemli bir diğer gündem maddesi ise üçüncü ülkelerle yapılacak işbirliklerinin artırılması oldu. Şimşek ve Roth, bu alanlarda ilerleme kaydetmenin yollarını değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya geldi.

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