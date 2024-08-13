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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Cari Açık ve İş Gücü Verileri Değerlendirmesi

Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranında düşüş bekliyor ve iş gücü piyasasına dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:14
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Cari Açık ve İş Gücü Verileri Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Önemli Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına ait ödemeler dengesi ve iş gücü verileri hakkında sosyal medya üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cari Açık Beklentileri

Şimşek, ikinci çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranının yaklaşık %2,2 seviyesine, üçüncü çeyrekte ise %2'nin altına gerilemesini öngördüğünü belirtti. Bakan, haziranda aylık cari dengenin fazla verdiği ve yıllık açığın 24,8 milyar dolar olarak kaydedildiğini açıkladı.

İş Gücü Piyasası ve İşsizlik Oranı

Bakan Şimşek, işsizlik oranının haziranda %9,2 seviyesine yükseldiğini, fakat bu yıl için Orta Vadeli Program'dan daha düşük ve tek haneli işsizlik oranı beklentileri olduğunu ifade etti. Ayrıca, kalıcı bir refah artışı sağlamak amacıyla programın kararlılıkla uygulandığını vurguladı.

Yapısal Reformların Önemi

Şimşek, iş gücü piyasasının niceliği kadar niteliğinin de önem taşıdığını dile getirerek, verimlilik artışı, beşeri sermayenin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüm odaklı yapısal reformlara ağırlık verdiklerini kaydetti.

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