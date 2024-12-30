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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Açıklamaları: Enflasyon Düşüyor ve Finansmana Erişim Artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon düşüşü ve finansmana erişimde iyileşme sinyalleri verdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:11
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Açıklamaları: Enflasyon Düşüyor ve Finansmana Erişim Artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Ekonomi Yönetimi Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduklarını belirtti. Şimşek, "Önümüzdeki dönemde muhtemelen finansmana erişim bütün kesimler için daha da iyileşecek, koşullar daha elverişli hale gelecek" dedi.

Enflasyon Hedefi ve Önlemler

2022'de enflasyonun yüzde 64, 2023'te ise yüzde 65 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek, Merkez Bankası'nın 2024 yılı için enflasyon hedefinin %44-45 aralığında olduğunu vurguladı.

Bakan, "2025'te bütçe açığını yaklaşık yüzde 5'ten yüzde 3 civarına düşürmeyi hedefliyoruz" diyerek, 2025 yılı itibarıyla enflasyon oranlarının düşmeye devam edeceğine değindi.

Yönetilen Fiyatlar ve Dezenflasyonist Süreç

Şimşek, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar konusunda maksimum hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek 2025 itibarıyla Merkez Bankası'nın hedeflerine paralel bir yaklaşım içinde olacaklarını söyledi. Enerji fiyatlarının ayarlanmasının kritik önemde olduğunu belirten Şimşek, özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarına dikkat çekti.

Tarım ve Enerji Arzı Önceliği

Ayrıca, gıda arzını artırmanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sulama, toplulaştırma ve gıda lojistiği alanlarında destek vereceğini kaydetti. Enerji alanındaki dönüşümün, cari açık yoluyla enflasyonist baskıları yönetilebilir hale getireceğini vurguladı.

Küresel Entegrasyon ve Rekabet

Şimşek, sektörel tekelleşmelere izin verilmemesi gerektiğini belirterek, küresel entegrasyonun dezenflasyonist süreçle ilgisi olduğuna dikkat çekti. "Rekabetin olduğu ortamda verimlilik ve inovasyon artar" dedi.

Kur Korumalı Mevduat ve Kredi Destekleri

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile ilgili de açıklama yapan Şimşek, KKM'den çıkış sürecinin devam ettiğini bildirdi. Tüketici kredilerine dair ise, "Biz tüketici kredilerini sübvanse etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde finansmana erişimin daha da iyileşeceğini vurgulayan Şimşek, global koşulların da daha destekleyici hale geldiğinin altını çizdi.

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