Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Enflasyon Açıklamaları

Bakan Şimşek'ten Enflasyon Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını değerlendirerek, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti. Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 43,1 seviyesine gerilediğini ifade etti.

Fiyat İstikrarı için Eşgüdüm

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz," dedi.

Enflasyon Beklentileri

Bakan, 11 aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 olduğunu belirtti. Ayrıca, son 3 ayda yıllık enflasyonun 23,5 puan gerilediğini ve eylül ayında enflasyonun yüzde 50'nin altına inmesinin beklendiğini vurguladı.

2024 Bütçe Hedefleri

2024 yılı için öngördükleri bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,1 seviyesine düşürmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, mali disiplinin dezenflasyona güçlü destek sağlayacağına dikkat çekti.

Mehmet Şimşek, "Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak. Enflasyondaki yapısal katılıkları gidererek, vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız," şeklinde konuştu.