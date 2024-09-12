Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten İyimser Ekonomik Veriler

Ekonomide Üst Üste Gelen İyi Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayında 10 yılın en yüksek aylık portföy girişinin gerçekleştiğini açıkladı. Bu dönemde, ülkemize toplam 34,5 milyar dolar yatırım yapıldığını belirtti. Temmuz Ayında Yükseliş

Şimşek, "Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son bir yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar oldu," dedi. Bu gelişme, Türk ekonomisinin uluslararası yatırımcılar için cazibesini artırdığını işaret ediyor.

Gelecek İçin Umut Verici Gelişmeler

Bu veriler, Türkiye’nin ekonomik toparlanma sürecinin hızlandığını ve yatırımcılar nezdinde olumlu bir algı oluşturduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu girişlerin Türk lirasını güçlendireceğini ve piyasalarda istikrar sağlayacağını öngörüyor.