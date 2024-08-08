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Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,5 Milyar Dolar DİBS İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,5 milyar dolar değerinde devlet iç borçlanma senedi ihraç etti. İhale sonuçları açıklandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 18:23
Hazine ve Maliye Bakanlığı 1,5 Milyar Dolar DİBS İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı DİBS İhracı Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,5 milyar dolar tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç etti. Bu ihraç, kurumsal yatırımcılara yönelik sabit kuponlu DİBS olarak gerçekleştirildi.

İhale Sonuçları Yayınlandı

Bakanlığın resmi internet sitesinde, 9 Ağustos 2024 valörlü ve 8 Ağustos 2025 itfa tarihli dolar cinsi devlet tahvili için 1 milyar 550 milyon 100 bin dolar teklif alındığı duyuruldu. Bu teklifin tamamı karşılanarak, aynı tutarda devlet tahvili ihraç edildi.

Yatırımcılara Bilgi İletimi

DİBS almaya hak kazanan bankalara, ihale sonrası satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletildi. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

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