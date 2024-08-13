Hazine ve Maliye Bakanlığı 3,5 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Son İhracını Gerçekleştirdi

Türkiye’nin Hazine ve Maliye Bakanlığı, yakın zamanda 3,5 milyar lira değerinde bir kira sertifikası ihraç etti. Bu ihracın detayları bakanlığın resmi internet sitesinde duyuruldu.

İhraç İle İlgili Bilgiler

Yapılan ihraç, 14 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olup, itfa tarihi ise 12 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Bu 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunmakta. Bankalara İletilecek Bilgiler

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satışın gerçekleştiği tutar bilgileri Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecektir.