Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 12 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 milyar liralık kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 12 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Önemli İhracat

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 milyar lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bu işlem, bakanlığın internet sitesinde duyurularıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Sertifika İhracı Detayları

İhraç edilen kira sertifikası 24 Temmuz 2024 valörlü ve 22 Temmuz 2026 itfa tarihine sahip. Kira sertifikalarından elde edilecek gelir sabit kira getirisi olarak belirlenmiş durumda.

Bankalara Bilgi Aktarımı

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek. Bu süreç, bankaların sertifikaları almalarını kolaylaştıracak.

İLGİLİ HABERLER

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!

Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı

Mamak'ta değerli bir taşınmaz satışta 1.600.000 TL değerinde!

IQ testi: İmkansız hesaplama! Bu problemi yalnızca bir dahi çözebilir

Bedava iPhone 15 ve Apple Watch dağıtılıyor! Elini çabuk tutan kapacak

111.000 tl- 208 BİN TL’ye sahilde eviniz olacak!

Emekli maaşını yükseltmenin gizli formülü! SGK uzmanı şifreyi verdi