Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 12 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Önemli İhracat

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 milyar lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Bu işlem, bakanlığın internet sitesinde duyurularıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Sertifika İhracı Detayları

İhraç edilen kira sertifikası 24 Temmuz 2024 valörlü ve 22 Temmuz 2026 itfa tarihine sahip. Kira sertifikalarından elde edilecek gelir sabit kira getirisi olarak belirlenmiş durumda.

Bankalara Bilgi Aktarımı

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek. Bu süreç, bankaların sertifikaları almalarını kolaylaştıracak.