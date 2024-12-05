Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Esnaf ve Çiftçiye 124,8 Milyar Lira Destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Çiftçilere ve Esnafa Büyük Destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2002 yılından beri süregelen esnaf ve çiftçi desteklerinin devam edeceğini duyurdu. Bakanlık, bu yıl sağlanacak faiz/kar payı desteğinin çiftçiler için 87,1 milyar liraya, esnaf ve sanatkarlar için ise 37,7 milyar liraya ulaşmasını öngörmektedir.

Kamu Bankalarının Zarara Uğraması Söz Konusu Değil

Bakanlık, çiftçi, esnaf ve sanatkarların kamu bankaları aracılığıyla sağladığı hazine destekli kredilerle ilgili bazı iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, Bakanlıkça belirli bir kısmı karşılanan bu kredilerin faiz/kar payı yükünün kamu bankalarına ödenecek bütçeden karşılandığı belirtildi. Kamu bankalarının zarara uğradığı iddialarının doğru olmadığını vurgulayan Bakanlık, 2001 krizinden sonra uygulanan bütçe disiplini sayesinde herhangi bir görev zararı yaşanmadığını dile getirdi.

Bakanlık Destekleri Şeffaf ve Hedefe Yönelik

Açıklamada, 2004 yılından bu yana çiftçiler için uygulanan faiz/kar payı destekli kredilerden 1,1 milyon çiftçi ve 804 bin esnaf yararlandığı ifade edildi. Çiftçilerin kullandığı kredilerin faiz/kar payı yükünün yaklaşık %70'inin, esnaf ve sanatkarlar için ise %50'sinin Bakanlık tarafından karşılandığı kaydedildi.

Bakanlık yetkilileri, bu yıl sağlanacak desteklerin çiftçiler ve esnaflar için büyük bir imkan sunacağını belirterek, uygun koşullu finansmana ulaşmalarını sağlamak için desteklerin devam edeceğini vurguladı.