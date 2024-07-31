Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kuyumculuk Sektörüne Denetim

Bakanlık, kuyum sektöründeki mükellefleri denetlemek için 3 bin kişilik ekip oluşturdu ve 9 büyükşehirde eş zamanlı denetimlere başladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:58
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kuyumculuk Sektörüne Denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Denetim Hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin denetimi için yeni bir adım attı. 3 bin kişilik deneyimli bir ekiple, kuyumculuk faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 552 mükellef üzerinde kapsamlı bir denetim süreci başlatıldı.

Eş Zamanlı Denetimler 9 Büyükşehirde Yapılıyor

Bu denetimler, 9 büyükşehir içerisinde yer alan toplam 707 adres üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bakanlık, sektördeki kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ederken aynı zamanda mükelleflerin vergi uyumunu da gözlemleyecek.

Uygulama, sektördeki kayıt dışı işlemlerin önüne geçmeyi ve dolayısıyla ekonomideki güvenilirliği artırmayı hedefliyor. Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen denetim çalışmaları, kuyumculuk sektöründeki sürdürülebilirliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla yürütülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...