Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Kuyumculuk Sektörüne Denetim

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Denetim Hamlesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin denetimi için yeni bir adım attı. 3 bin kişilik deneyimli bir ekiple, kuyumculuk faaliyetlerinin gerçekleştirildiği 552 mükellef üzerinde kapsamlı bir denetim süreci başlatıldı.

Eş Zamanlı Denetimler 9 Büyükşehirde Yapılıyor

Bu denetimler, 9 büyükşehir içerisinde yer alan toplam 707 adres üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bakanlık, sektördeki kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol ederken aynı zamanda mükelleflerin vergi uyumunu da gözlemleyecek.

Uygulama, sektördeki kayıt dışı işlemlerin önüne geçmeyi ve dolayısıyla ekonomideki güvenilirliği artırmayı hedefliyor. Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen denetim çalışmaları, kuyumculuk sektöründeki sürdürülebilirliği ve şeffaflığı artırmak amacıyla yürütülüyor.