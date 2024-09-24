Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Tahvil İhracı Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yeni Tahvil İhraç Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dört önemli finans kuruluşuna yetki tanıdı.

Yetkilendirilen Finans Kuruluşları

Bakanlığın açıklamasına göre, Bank of America, BBVA, Citigroup ve J.P. Morgan bu süreçte görev alacak.

Tahvil İhracı ve Yükümlülük Yönetimi

2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilecek tahvil ihracı, 10 yıl vadeli (Ocak 2035) olarak planlanıyor. Yeni tahvil ihracı ile birlikte, mevcut yükümlülüklerin yönetimi de yapılacak.

Açıklamada, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeleri arasındaki altı tahvilin, yeni ihraç edilecek tahvil ile değiştirileceği ya da nakit olarak geri alınacağı belirtildi.

İşlem Süreci ve Tarihleri

Yükümlülük yönetimi işleminin hızlı bir şekilde yürütüleceği, yatırımcıların geri alım taleplerini yetkilendirilen bankalar aracılığıyla bildireceği ifade edildi. Talep toplama süreci aynı gün sona erecek ve süreç sonunda yeni tahvilin fiyatlandırması yapılacaktır.

İlk sonuçların 26 Eylül tarihinde açıklanması beklenirken, yükümlülük yönetimi işleminin 1 Ekim itibarıyla tamamlanacağı, her iki işlem için kesinleşen sonuçların ise 3 Ekim tarihinde kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.