Hazine Yarın İki İhaleye ve Kira Sertifikası Satışına İmza Atacak

Hazine, İki İhale ve Kira Sertifikası Satışı Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki önemli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak. Bu gelişme, yatırımcılar gözünde büyük bir heyecan yaratıyor.

İlk İhale: TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili

Yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek. Bu tahvil türü, enflasyona karşı koruma sağlayan yatırımcılara hitap ediyor.

İkinci İhale: Sabit Kuponlu Devlet Tahvili

İkinci ihalede ise 10 yıl (3570 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecektir. Bu tür tahviller, uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Kira Sertifikası Satışı

Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışının gerçekleştirileceği belirtiliyor. Bu satış, yatırımcılara alternatif bir gelir kaynağı sunma amacını güdüyor.

Bütün bu süreçler, Hazine'nin borçlanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve piyasalardaki hareketliliği artırması bekleniyor.