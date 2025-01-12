Hazine, Yarın Sabit Kuponlu Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek

Hazine'den Yeni Devlet Tahvili İhalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın sabit kuponlu devlet tahvili ihraç ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. Bu önemli ihale, iç borç ihraç takvimine uygun olarak gerçekleşecek.

İhale Detayları

İhalede, 2 yıl (574 gün) vadeli ve 6 ayda bir %18 kupon ödemeli olan sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Vatandaşlar ve yatırımcılar için önemli bir fırsat sunan bu ihale, piyasadaki likiditeyi artırmayı amaçlıyor.

İlgili tüm yatırımcıların dikkatini çeken bu ihale, Hazine açısından da önemli bir fonlama kaynağı olacak.