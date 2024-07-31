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Haziran 2023 Dış Ticaret Verileri: İhracat ve İthalatta Düşüş

Türkiye'nin hazirandaki dış ticaret verileri açıklandı; ihracatta yüzde 8,3, ithalatta yüzde 4,4 azalma görüldü.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:23
Haziran 2023 Dış Ticaret Verileri: İhracat ve İthalatta Düşüş

Türkiye'nin Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı'nın işbirliğiyle hazırlanan Haziran 2023 dış ticaret verileri yayımlandı. Bu veriler, Türkiye'nin ihracatında ve ithalatında önemli değişiklikler olduğunu gösterdi.

İhracat ve İthalat Rakamları

Haziran ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolara geriledi. Öte yandan, ithalat da yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar seviyesine düştü.

Dış Ticaret Açığı ve İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

Bu veriler doğrultusunda, Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 10,8 artışla 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Haziran 2022'de yüzde 79,7 iken, bu yılın haziran ayında yüzde 76,4 olarak kaydedildi.

Ocak-Haziran Dönemi Verileri

Ocak-haziran 2023 döneminde ise Türkiye'nin dış ticaretinde farklı bir tablo söz konusu. Bu dönemde ihracat, geçen yıla göre yüzde 2,6 artışla 126 milyar 278 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 30,5 azalışla 61 milyar 325 milyon dolardan 42 milyar 591 milyon dolara indi.

Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret

Elde edilen verilere göre enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat haziranda yüzde 9,4 azalarak 19 milyar 404 milyon dolardan 17 milyar 584 milyon dolara geriledi. Bu kapsamda ithalat ise yüzde 2,7 azalarak 19 milyar 853 milyon dolardan 19 milyar 308 milyon dolara düştü. Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı ise 1 milyar 725 milyon dolar olarak belirlendi.

Sonuç olarak, dış ticaret hacmi yüzde 6 azalarak 36 milyar 892 milyon dolara düştü. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 91,1 olarak tespit edildi.

(Sürecek)

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