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Haziran Ayında AVM Metrekare Verimlilik Endeksi %75,6 Arttı

AVM metrekare verimliliği, Haziran'da geçtiğimiz yıla göre yüzde 75,6 artış gösterdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:17
Haziran Ayında AVM Metrekare Verimlilik Endeksi %75,6 Arttı

AVM Metrekare Verimlilik Endeksi'nde Önemli Artış

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research iş birliğiyle oluşturulan AVM Endeksi sonuçları, Haziran'da dikkat çekici bir artış sergiledi. Haziran ayı itibarıyla, kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro Türkiye genelinde 13 bin 315 lira, İstanbul'da 15 bin 391 lira, Anadolu'da ise 11 bin 931 lira olarak belirlendi.

Yıllık ve Aylık Artışlar

Haziran ayındaki veriler, geçen yılın aynı dönemine göre %75,6, bir önceki aya göre ise %15,5'lik bir artış gösterdi. Ciro endeksi, Haziran'da bir önceki yıla gizli %75,6'lık bir artışla 3 bin 493 puan seviyesine ulaştı. Bu durum, aynı dönemde açıklanan yıllık enflasyon oranının %71,60 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyondan daha fazla olduğunun bir göstergesi.

Kategori Bazında Ciro Endeksi

Kategoriler bazında incelendiğinde, teknoloji kategorisi %121,8 ile en fazla artış gösterdi. Yiyecek ve içecek kategorisi %74,7, hipermarket %72,8, giyim %71,5, diğer kategoriler %70,5 ve ayakkabı %60,9 oranında büyüdü. Ayrıca bir önceki aya göre yapılan kıyaslamada giyim kategorisi %25,1, ayakkabı %20,3, yiyecek ve içecek %10,8, hipermarket %6,9, diğer kategoriler %5,2 ve teknoloji %3,2 artış kaydetti.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Ziyaret sayısı endeksi, Haziran'da bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında değişiklik göstermedi, ancak bir önceki ayla kıyaslandığında %7,5 artış yaşandı. Çeyrek bazında ise yılın ikinci çeyreğinde, geçen yıl ile karşılaştırıldığında %0,9'luk bir artış gözlemlendi.

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