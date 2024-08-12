Haziran Ayında Ciro Endeksi Yüzde 58 Arttı

Haziran Ayı Ciro Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ciro endeksi verilerini paylaştı. Verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 oranında bir artış gösterdi.

Aylık Değişimler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,8 yükseldi. Bu artış, genel ekonomik büyümenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sektör Bazında Analiz

Sanayi ve İnşaat

Sanayi sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 41 oranında bir artış kaydetti. Ancak mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 0,5 oranında bir azalma gösterdi.

İnşaat sektöründe ise durum oldukça farklı. Takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 103,5 oranında bir artış sağladı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise mayıs ayına göre yüzde 12 oranında yükseldi.

Ticaret ve Hizmet

Haziranda ticaret alanında yaşanan gelişmeler de dikkate değer. Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,5 oranında bir artış gösterdi. Ayrıca, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 oranda yükseldi.

Hizmet sektöründe ise takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 76,1 oranında bir artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,3 artış gösterdi.