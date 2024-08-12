Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Haziran Ayında Ciro Endeksi Yüzde 58 Arttı

Haziranda, yıllık bazda toplam ciro endeksi yüzde 58 artış gösterdi, sektörler arasında dikkat çeken büyümeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:29
Haziran Ayında Ciro Endeksi Yüzde 58 Arttı

Haziran Ayı Ciro Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ciro endeksi verilerini paylaştı. Verilere göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 oranında bir artış gösterdi.

Aylık Değişimler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,8 yükseldi. Bu artış, genel ekonomik büyümenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sektör Bazında Analiz

Sanayi ve İnşaat

Sanayi sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 41 oranında bir artış kaydetti. Ancak mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 0,5 oranında bir azalma gösterdi.

İnşaat sektöründe ise durum oldukça farklı. Takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 103,5 oranında bir artış sağladı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise mayıs ayına göre yüzde 12 oranında yükseldi.

Ticaret ve Hizmet

Haziranda ticaret alanında yaşanan gelişmeler de dikkate değer. Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,5 oranında bir artış gösterdi. Ayrıca, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 oranda yükseldi.

Hizmet sektöründe ise takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 76,1 oranında bir artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,3 artış gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı