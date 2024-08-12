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Haziran Ayında Ticaret ve Perakende Satışı: Çelişkili Trendler

Ticaret satış hacmi azaldı, perakende satış hacmi ise arttı. Haziran'da ticaret verileri dikkate değer değişiklikler gösterdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:33
Haziran Ayında Ticaret ve Perakende Satışı: Çelişkili Trendler

Haziran Ayında Ticaret ve Perakende Satış Hacmi Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Verilere göre, ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 1,1 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 8,6 oranında artış gösterdi.

Ticaret Satış Hacminde Düşüş

Ticaretin genel durumu göz önüne alındığında, haziran ayında ticaret satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 1 artış kaydetti. Ancak geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında toplamda yüzde 1,1 azalma yaşandı.

Perakende Satış Hacmindeki Yükseliş

Özellikle motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımları konusunda satış hacmi yüzde 12,5 oranında düşerken, genel perakende ticaret satış hacmi yüzde 8,6 artış gösterdi. Toptan ticaret ise yüzde 2,5 bir düşüş yaşadı.

Bu veriler, Türkiye'nin ticaret dinamiklerinde dikkat çekici değişimler olduğunu ortaya koyuyor ve piyasa oyuncuları için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

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