Haziranda Sanayi Üretim Endeksi Düşüş Gösterdi

Sanayi Üretiminde Düşüş Devam Ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretim endeksi haziran ayında aylık %2,1, yıllık %4,7 oranında azalış gösterdi.

Yıllık Değişim Oranları

Haziran ayına ait takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %4,7 oranında bir azalma yaşadı. Bu durum, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde de net bir şekilde görüldü.

Sanayi Alt Sektörlerindeki Değişiklikler

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi haziranda yıllık bazda %8,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü %15,2 oranında artış gösterdi. Ancak, imalat sanayi sektörü endeksi %6,9 azaldı.

Aylık Bazda Genel Durum

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, bir önceki aya göre %2,1 düşüş yaşadı. Bu ayda madencilik ve taş ocakçılığı endeksi %1,8, elektrik ve gaz sektörü ise %7,8 artarken, imalat sanayi sektörü %3,1 oranında azaldı.

TÜİK'in 2023 Verileri

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksleri üzerine yapılan takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları ise oldukça dikkat çekici. Bu yıl içerisinde kapsamlı düşüşler gözlemleniyor.