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Haziranda Ücretli Çalışan Sayısında Yıllık Artış

TÜİK'in verilerine göre, Haziran'da ücretli çalışan sayısı yıllık %3,4 artış göstererek 15.6 milyona ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 10:12
Haziranda Ücretli Çalışan Sayısında Yıllık Artış

Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık %3,4 Artış Gösterdi

TÜİK'in yayınladığı veriler doğrultusunda, haziranda Türkiye'de ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,4 oranında bir artış sergileyerek 15 milyon 601 bin 552 kişiye yükseldi. Bu rakam, 2022 haziranında 15 milyon 82 bin 853 olarak kaydedilmişti.

Sektörel Dağılım

Ücretli çalışan sayısındaki artışın sektörel dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Sanayi sektörü: Yıllık %0,1 artış
  • İnşaat sektörü: Yıllık %8,8 artış
  • Ticaret-hizmet sektörü: Yıllık %4,4 artış

Aylık Bazda Azalma Gözlemlendi

Bununla birlikte, haziran ayında ücretli çalışan sayısında aylık bazda %0,4 oranında bir düşüş yaşandı. Sektörel bazda ise alt detaylar şu şekildedir:

  • Sanayi sektörü: Aylık %0,8 azalış
  • İnşaat sektörü: Aylık %0,4 azalış
  • Ticaret-hizmet sektörü: Aylık %0,1 azalış

Bu veriler, Türkiye'deki istihdam dinamiklerinin değişimini ve sektörler arasındaki farklılıkları gözler önüne seriyor.

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