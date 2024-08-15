Haziranda Ücretli Çalışan Sayısında Yıllık Artış

Ücretli Çalışan Sayısı Yıllık %3,4 Artış Gösterdi

TÜİK'in yayınladığı veriler doğrultusunda, haziranda Türkiye'de ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,4 oranında bir artış sergileyerek 15 milyon 601 bin 552 kişiye yükseldi. Bu rakam, 2022 haziranında 15 milyon 82 bin 853 olarak kaydedilmişti.

Sektörel Dağılım

Ücretli çalışan sayısındaki artışın sektörel dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Sanayi sektörü: Yıllık %0,1 artış

İnşaat sektörü: Yıllık %8,8 artış

Ticaret-hizmet sektörü: Yıllık %4,4 artış

Aylık Bazda Azalma Gözlemlendi

Bununla birlikte, haziran ayında ücretli çalışan sayısında aylık bazda %0,4 oranında bir düşüş yaşandı. Sektörel bazda ise alt detaylar şu şekildedir:

Sanayi sektörü: Aylık %0,8 azalış

İnşaat sektörü: Aylık %0,4 azalış

Ticaret-hizmet sektörü: Aylık %0,1 azalış

Bu veriler, Türkiye'deki istihdam dinamiklerinin değişimini ve sektörler arasındaki farklılıkları gözler önüne seriyor.