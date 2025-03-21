Heathrow Havalimanı'nda Elektrik Kesintisi, 1300 Uçuştan Fazlasını Etkiledi

Londra Heathrow Havalimanı, bölgedeki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle gece yarısına kadar kapatıldı. Bu durum, 1300'den fazla uçuşu direkt olarak etkiledi.

Yangının ardından meydana gelen büyük çaplı elektrik kesintisi, hava trafiğinde ciddi aksamalara yol açtı. FlightRadar24 uygulamasının verilerine göre, havalimanının kapanmasıyla birlikte toplamda en az 1351 uçuşun hedef alındığı bildirildi. Bu durumdan 291 bin yolcunun olumsuz şekilde etkilendiği vurgulandı.

Havalimanı yetkilileri, önümüzdeki günlerde de uçuşlarda önemli aksaklıkların yaşanabileceğini duyurdu. Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı El Miliband, trafo merkezinin yedek jeneratörünün de devre dışı kaldığına dikkat çekti. Milliband, elektrik sağlamak için National Grid şirketinin tüm çabalarını gösterdiğini kaydetti.

Yangın sonrası gerçekleşen kesinti nedeniyle bölgede ilk etapta 100 bin evin elektriksiz kaldığı, bu sayının ise kısa süre içinde 4 bine düştüğü bilgisi verildi.