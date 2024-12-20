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Helal Uygunluk Hizmetinde Cezalar Artırıldı

Akredite olmadan helal uygunluk hizmeti veren kuruluşlara ceza miktarları 2024 yılı için artırıldı. Yeni limitler 228 bin ile 2,28 milyon lira arasında.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 08:33
Helal Uygunluk Hizmetinde Cezalar Artırıldı

Helal Uygunluk Değerlendirmesi İçin Cezalar Yükseldi

Akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara uygulanacak idari para cezaları artırıldı. Yeni düzenlemeye göre, bu kuruluşlara verilecek cezalar artık 228 bin 71,5 liradan başlayarak 2 milyon 280 bin 715 liraya kadar çıkabilecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu tarafından hazırlanan "2025 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğ, akredite olmadan helal uygunluk hizmeti sunan kuruluşlara uygulanacak ceza miktarlarının yeniden belirlenmesini sağladı.

Yeniden Değerleme Oranı

Yeni tebliğ ile birlikte, 2024 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı %43,93 olarak tespit edildi. Bu oran, ceza limitlerine doğrudan yansıdı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme ile cezalar yıl sonuna kadar geçerli olacak.

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