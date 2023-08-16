Hem basit, hem iyi kazandırıyor! Bu işi yapanlar günde 1000 TL maaş alıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, "yeşil altın" olarak da bilinen Antep fıstığının hasat dönemi yaklaşırken, arazi sahipleri hırsızlık olaylarına karşı özgün bir çözüm geliştirdi. Değerli fıstıkları çalan hırsızlara karşı koyabilmek adına, fıstık bahçelerinde silahlı bekçiler görevlendirildi.

Fıstık bahçelerindeki değerli ürünlerin güvenliği için atılan bu adım, Antep fıstığının değerinin artmasıyla birlikte hırsızlık olaylarının da artmasıyla hayata geçirildi. Yeni sezon taze fıstığın kilo fiyatının 150 ile 200 lira arasında alıcı bulması, arazi sahiplerini fıstık bahçelerini korumak adına güvenlik önlemi almaya yöneltti.





Bahçelerde nöbet tutan silahlı bekçiler, fıstık ağaçlarının olgunlaşmasından hasat dönemine kadar geçen üç aylık süre zarfında, 7 gün 24 saat boyunca görev yapıyorlar. Motosikletle veya yaya olarak bahçelerde devriye atan bu bekçiler, bahçeye yaklaşan hırsızlara ruhsatlı av tüfeğiyle "uyarı" ateşinde bulunuyor ve suçüstü yakalanan hırsızları güvenlik güçlerine teslim ediyorlar.

Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir Deniz, bu yeni önlemle ilgili olarak, "Geçmişte böyle bir meslek yoktu ancak fıstığın değerinin artmasıyla bu yöntemi geliştirdik. Günlük 1000 TL yevmiye karşılığında bekçilerimiz görev yapıyor. Ancak bekçi bulmakta zorlanıyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Jandarma da fıstık yoğunluğu olan bölgelerde hassas bir şekilde görev alarak, hırsızlık olaylarına karşı 24 saat teyakkuzda bulunuyor. Bu sayede, fıstık bahçelerinin güvenliği sağlanarak, önemli hırsızlık olaylarının yaşanmasının önüne geçiliyor. Artan hırsızlık vakalarına karşı geliştirilen bu özgün güvenlik önlemleri, değerli Antep fıstıklarının korunmasına yönelik bir adım olarak dikkat çekiyor.