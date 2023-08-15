Hemen başvur 15.000 TL hesabında olsun! Faiz derdi olmadan kredi kampanyası: Tek şart açıklandı!
Yayınlanma:
Artan ekonomi vatandaşlarım cüzdanını zorlarken o bankadan ihtiyaç kredisi müjdesi geldi. Faiz oranlarında yeni dönem sıfır faizli kredi için tüm şartlar belli oldu.
Akbank’tan yeni kredi müjdesi geldi. Gelirlerin düşmesi ve giderlerin artış göstermesiyle vatandaşlar zorlanırken Akbank yeni kampanyasını duyurdu. İhtiyaç kredilerinin faiz oranlarını sıfıra düşürülürken müşteriler başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte Akbank sıfır faizli kredi kampanya detayları…
İhtiyaçlarını gidermek için nakite ihtiyacı olanlar Akbank’ım yolunu tuttu. İhtiyaç kredilerindeki faiz oranları yüzde 2,89 olurken gelen karar üzerine 0’a düşürüldüğü açıklandı. İlk defa Akbank müşterisi olanlara 15 bin TL nakit destek veriliyor. Mobil şube üzerinden Akbank’lı olma şartıyla ihtiyaçlarınızı ertelemeden elde edebileceksiniz.
Ekonomi