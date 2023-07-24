  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Her şey dahil tatillerin sonu yaklaşıyor: TESK Başkanı açıkladı

Her şey dahil tatillerin sonu yaklaşıyor: TESK Başkanı açıkladı

Yayınlanma:
Her şey dahil tatillerin sonu yaklaşıyor: TESK Başkanı açıkladı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, turizm gelirini artırmak adına "her şey dahil" sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin turizm sektörünü geliştirmek ve sadece yaz aylarına bağlı kalmaktan çıkarmak için çeşitli önemli adımların atılması gerektiğini ifade etti. Yapılan yazılı açıklamada, turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve diğer alanlara yönlendirilmesinin önemi vurguladı. Palandöken, sağlık, kültür ve gastronomi gibi farklı turizm alanlarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Turizm sektörünün "her şey dahil" sisteminin terk edilmesi gerektiği konusundaki düşünceleri de açıklamasında yer alan bir diğer önemli noktadır. Bu tür bir değişiklikle, turizmin sadece konaklama ve temel hizmetlere odaklanan bir yapıdan çıkarak daha zengin ve çeşitli deneyimler sunabilecek bir düzeye ulaşması amaçlanmaktadır.

2023 YILINDA 1.028 DOLARA DÜŞTÜ

otel

Yabancı turistlerin dolar bazında kişi başı harcamalarında bir azalma olduğuna dikkat çeken Palandöken, geçtiğimiz yıl bir turistin 901 dolar harcama yaparken, bu yıl bu miktarın bin 28 dolara düştüğünü belirtti. Bu düşüşün en önemli nedeninin turistlerin otel gibi sabit bir noktada kalıp yeterince gezmemesi olduğunu ifade etti. Bu noktada, turizm acentelerine büyük görev düştüğünü vurgulayan Palandöken, turistleri tek bir alana indirgeyen ve otelden çıkarmayan "her şey dahil" sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Bu şekilde, esnaf ve sanatkarların turizm gelirinden daha fazla pay alarak ülke ekonomisine katkı sağlanabileceğini belirtti.

Palandöken, gastronomi turizminin gelişimi açısından "her şey dahil" sisteminin büyük bir engel olduğunu ifade etti. Artık turistlerin seyahat ettikleri ülkelerin sadece tarihi ve doğal güzelliklerini değil, damak tadını da deneyimlemek istediğini belirten Palandöken, Türk mutfağının her yörenin ayrı bir lezzetine sahip olduğunu vurguladı. Karadeniz'e giden turistin farklı, Güneydoğu'ya giden turistin ise farklı lezzetleri tadabilme şansına sahip olduğunu söyleyerek bu zengin çeşitliliğin turizme yeni bir ivme kazandırabileceğini değerlendirdi.

Ekonomi
Yeni bir otomobil almak isteyenler akın edecek! Opel'in o modeli 150 bin TL'ye düştü!
Yeni bir otomobil almak isteyenler akın edecek! Opel'in o modeli 150 bin TL'ye düştü!
Tatil planı yapanlar yandı! Artık her şey dahil değil: Planlar rafa kalkıyor
Tatil planı yapanlar yandı! Artık her şey dahil değil: Planlar rafa kalkıyor
Rakamı gören yaya gidiyor! Ankara'da taksi zammı taksimetreleri patlattı
Rakamı gören yaya gidiyor! Ankara'da taksi zammı taksimetreleri patlattı
Dolar borcu olanlar teyakkuza geçti! İslam Memiş büyük sırrı ifşaladı
Dolar borcu olanlar teyakkuza geçti! İslam Memiş büyük sırrı ifşaladı
e-Ticaret sitelerinde stokçu temizliği: Bakanlık ceza yağdırdı
e-Ticaret sitelerinde stokçu temizliği: Bakanlık ceza yağdırdı
Memurlara yılın şoku! 8 bin 77 liralık zam hayal oldu: Ağustos maaşı bu kadar yatacak!
Memurlara yılın şoku! 8 bin 77 liralık zam hayal oldu: Ağustos maaşı bu kadar yatacak!
TOBB buğday ve arpa fiyatlarını değiştirdi: İşte yeni fiyat listesi
TOBB buğday ve arpa fiyatlarını değiştirdi: İşte yeni fiyat listesi