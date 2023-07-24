Her şey dahil tatillerin sonu yaklaşıyor: TESK Başkanı açıkladı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin turizm sektörünü geliştirmek ve sadece yaz aylarına bağlı kalmaktan çıkarmak için çeşitli önemli adımların atılması gerektiğini ifade etti. Yapılan yazılı açıklamada, turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve diğer alanlara yönlendirilmesinin önemi vurguladı. Palandöken, sağlık, kültür ve gastronomi gibi farklı turizm alanlarının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Turizm sektörünün "her şey dahil" sisteminin terk edilmesi gerektiği konusundaki düşünceleri de açıklamasında yer alan bir diğer önemli noktadır. Bu tür bir değişiklikle, turizmin sadece konaklama ve temel hizmetlere odaklanan bir yapıdan çıkarak daha zengin ve çeşitli deneyimler sunabilecek bir düzeye ulaşması amaçlanmaktadır.

2023 YILINDA 1.028 DOLARA DÜŞTÜ





Yabancı turistlerin dolar bazında kişi başı harcamalarında bir azalma olduğuna dikkat çeken Palandöken, geçtiğimiz yıl bir turistin 901 dolar harcama yaparken, bu yıl bu miktarın bin 28 dolara düştüğünü belirtti. Bu düşüşün en önemli nedeninin turistlerin otel gibi sabit bir noktada kalıp yeterince gezmemesi olduğunu ifade etti. Bu noktada, turizm acentelerine büyük görev düştüğünü vurgulayan Palandöken, turistleri tek bir alana indirgeyen ve otelden çıkarmayan "her şey dahil" sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Bu şekilde, esnaf ve sanatkarların turizm gelirinden daha fazla pay alarak ülke ekonomisine katkı sağlanabileceğini belirtti.

Palandöken, gastronomi turizminin gelişimi açısından "her şey dahil" sisteminin büyük bir engel olduğunu ifade etti. Artık turistlerin seyahat ettikleri ülkelerin sadece tarihi ve doğal güzelliklerini değil, damak tadını da deneyimlemek istediğini belirten Palandöken, Türk mutfağının her yörenin ayrı bir lezzetine sahip olduğunu vurguladı. Karadeniz'e giden turistin farklı, Güneydoğu'ya giden turistin ise farklı lezzetleri tadabilme şansına sahip olduğunu söyleyerek bu zengin çeşitliliğin turizme yeni bir ivme kazandırabileceğini değerlendirdi.