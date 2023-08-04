Her şeyin fiyatı bir anda düşecek! Bakan Şimşek'ten 83 milyonu rahatlatan tarihi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bugün açıklanan enflasyon rakamları oldukça yüksek geldi. Geçen ay yüzde 38 olarak açıklanan yıllık enflasyon, Temmuz ayında yeniden yükselerek yüzde 47 seviyesine çıktı. Bakan Şimşek, bu artışın nedeninin döviz kuru ve maaş zamları olduğunu belirterek, yüzde 47.8'e çıkan enflasyonun beklendiğini ifade etti.



BAKAN ŞİMŞEK 2024'E DİKKAT ÇEKTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada 2024 yılı ortasından itibaren enflasyonda düşüş beklentisi olduğunu belirtti. Para politikasındaki duruşun etkisiyle enflasyonun olumlu yönde değişeceğini vurgulayan Şimşek, mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının da Temmuz ayındaki enflasyonu piyasa beklentileriyle uyumlu hale getirdiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşüşe geçeceğini göreceğiz." şeklinde konuştu. Bu süreci mali disiplinle destekleyeceklerini belirten Şimşek, politikalarının temel amacının orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmek olduğunu vurguladı.

Son açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %9.49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31.14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47.83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57.45 arttı.

Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonun mevcut seviyelerinin ekonomik politikaların bir sonucu olduğunu ve yönetilebilir bir süreç olduğunu açıkladı. Hükümetin alacağı tedbirlerle enflasyonun düşürülmesi ve ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.