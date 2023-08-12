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Her yerde adı farklı ama fiyatı aynı: Tanesi 10 TL oldu: Fiyatı gören kaçıyor

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Her yerde adı farklı ama fiyatı aynı: Tanesi 10 TL oldu: Fiyatı gören kaçıyor
İzmirli vatandaşlara bir şok daha geldi! Fiyatı tam 10 TL'ye yükseldi! Tüm detaylar haberimizde.

İzmir'de yaşayanlar zam üstüne zam yaşamaya devam ediyor. Bu ürünün fiyatı 10 TL'ye yükseldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İZMİR'DE FİYATI 10 TL OLDU

Yapılan vergi zamları, un desteklerinin kesilmesi gibi etkenlerle her ilde ekmek fiyatları günden güne artmaya başladı. İzmirlilerin gevrek ve boyozları da zamlandı. Artık gevrek ve boyoz 10 TL'ye satılacak. Akaryakıt fiyatlarının 40 TL'ye dayanması, un, yağ, işçilik gibi maliyetler sebebiyle ekmek fiyatlarından diğer unlu mamuller de etkilendi. 

simit fiyatları arttı

İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası tarafından yapılan zam talebi değerlendirildi ve gevrek ve boyoz 7 TL'den 10 TL'ye yükseldi. Sade boyoz, poğaça, yumurta, peynir, sade açma artık 10 TL'den satılacak. Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde de uzun zamandır 10 TL'ye satılan simit fiyatlarıyla ilgili İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen konu ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Ne kadar zam taraftarı olmasak bile üretim maliyetlerinin sürekli artması sebebiyle esnafımızı korumak zorundayız.' 

Ekonomi
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