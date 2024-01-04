Her yerde zam orada indirim geldi! Ekmeğin tanesi 10 TL'ye değil 5 TL'ye satılacak

Alaşehir İlçesi'nde faaliyet gösteren market sahibi Sinan Demir, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kendi karından fedakarlık yapma kararı aldı. 7,5 TL olan 250 gram ekmeği, ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek amacıyla 5 TL'ye düşürdü.

Fedakarlıkla İhtiyaç Sahiplerine Destek

Sinan Demir, yaptığı açıklamada, "7 yıldır esnaflık yapıyorum. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için kendi kar marjımızdan fedakarlık ediyoruz. Halkımıza elimizden geldiği kadar imkan sunmaya çalışıyoruz. Bizim mahallemiz gariban mahallesi olduğu için elimizden geldiği kadar bizim de bir faydamız olsun diyerek ekmeği 5 TL’ye satmaktayız. Günlük 20-30 ekmek alan vatandaşımız için memnuniyet oldu. Faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İhtiyaç Sahibi Ailelerin Yüzü Güldü

Demir'in duyarlı yaklaşımı, özellikle kalabalık ve ihtiyaç sahibi ailelerin ekmeğe daha kolay ulaşabilmesine olanak sağlıyor. İhtiyaç sahipleri, ekmeği uygun fiyatla temin ederek bütçelerine katkı sağlamanın yanı sıra, esnafın bu fedakarlığına da teşekkür ettiler.

Toplum Odaklı Hizmet Anlayışı

Esnafın toplum odaklı hizmet anlayışı, sadece ticaret yapmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini gösteriyor. Sinan Demir'in öncülük ettiği bu fedakarlık, mahalle sakinleri arasında takdirle karşılanıyor ve benzeri uygulamalara örnek olabilecek bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor.

Alaşehirli esnaf Sinan Demir'in bu anlamlı hareketi, sadece bir ekmeğin fiyatındaki düşüşü değil, aynı zamanda bir toplumun dayanışma ve yardımlaşma kültürünü pekiştiren bir örnek oluşturuyor.