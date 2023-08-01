Herkes akın akın bilgisayar, telefon alıyor! Nedeni belli oldu: Ama konu dolar değil...

Son bir yılda artan enflasyonun etkisiyle elektronik eşya tamir fiyatları TL bazında yüzde 110 arttı. Bu yüksek tamir maliyetleri tüketicileri yeni ürün alımına yönlendirdi. Beyaz eşya satışlarının yüzde 50'sinin değişimden geldiği belirtiliyor. TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, tüketicilerin bozulan birkaç yıllık ürünleri tamir ettirmek yerine değiştirdiğini ve kampanyaların da yenilemeyi teşvik ettiğini ifade etti. Elektronik eşya satışlarında yaşanan bu artışın nedeni beklenenden farklı oldu ve tamir maliyetlerinin yüksek olması tüketicileri yeni ürün alımına yönlendirdi. İşte detaylar...





TAMİR FİYATLARI YÜZDE 110 YÜKSELDİ

Enflasyonun yükselmesi, tüketicileri ihtiyaç duydukları anda yeni ürün almaya yönlendiriyor. Elektronik eşyalardaki tamir ücretlerinin artması, tüketicilerin tercihini yeni ürün alımından yana kullanmasına neden oluyor. Tamir fiyatları son bir yılda dolar bazında yüzde 30, TL bazında ise yüzde 110 artmış durumda ve servise giden beyaz eşya ve küçük ev aletlerinin tamir ücretleri, yeni bir ürün almanın üçte birine denk geliyor.

Şikayetvar verilerine göre, beyaz eşya yetkili servislerine olan şikayetlerde bu yılın ilk 6 ayında yüzde 322'lik bir artış yaşandı. Bilgisayar özel servis şikayetleri yüzde 29, küçük ev aletleri özel servis şikayetleri ise yüzde 50 arttı. Randevu tarihlerindeki aksaklıklar en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı.

2023 yılında şikayetlerin en yoğun olduğu ay mayıs olarak belirlenirken, en az şikayet edilen ay şubat oldu. Tüketiciler, tamir ücretlerinin yüksek olması ve hizmet kalitesinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yeni ürün almayı tercih ediyor ve elektronik eşya satışlarında artış yaşanıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Tüketiciler, artan enflasyon ve yüksek tamir fiyatları nedeniyle elektronik eşyalarda yeni ürün almaya yöneliyor. Garanti süresi ve kapsamı, iade koşulları, ürün değişimi güçlüğü gibi nedenlerle en çok şikayet edilen konular arasında yer alıyor. TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, servis ücretlerinin yükselmesi ve 'eski getir yeni götür' kampanyalarının tüketicileri yeni ürün almaya teşvik ettiğini belirtiyor.

Beyaz eşya satışlarının yüzde 50'sinin değişimden geldiği ifade ediliyor. Beyaz eşyada değişim süresi 10 yıla düşmüş ve tüketiciler, 10 yıldan eski ürünlerini tamir ettirmek yerine yenilerini almayı tercih ediyorlar. Enflasyondaki yükseliş, yedek parça fiyatlarını artırıyor ve tamir maliyetlerini yükseltiyor. Dolardaki artış nedeniyle yedek parça fiyatları da etkileniyor.



Yetkili servisler, son dönemde taleplerin yüzde 50 arttığını bildiriyor. Tüketiciler, garanti kapsamına girmeyen ve fiyatı yüksek olan tamiratları yaptırmak yerine yeni ürün almaya yöneliyorlar. Bu nedenle yetkili servislerin birçoğu sadece arıza tespiti yapmakla yetiniyor.

Tüm bu nedenlerle tüketiciler, maddi durumlarının etkisiyle elektronik eşyalarını tamir ettirmek yerine yeni ürün almayı tercih ediyorlar ve bu da iç pazardaki beyaz eşya satışlarında artışa neden oluyor.

Son dönemde sıcak havalardan etkilenen tüketiciler, klimalara büyük talep gösteriyor. Trendyol verilerine göre, temmuz ayında klima satışları bir önceki aya göre yüzde 100, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 125 artış gösterdi. Vantilatör satışlarında ise geçen seneye oranla yüzde 320'luk bir artış yaşandı. Üç büyük ilin dışında Antalya, Muğla ve Bursa gibi şehirler en çok klima satın alan yerler oldu.

Ancak bu artan taleple birlikte klima tamir etmek isteyenler de büyük bir sıkıntı yaşıyor. Yetkili servislerde randevu bulmak zorlaştı ve servis eksikliği yaşanıyor. Sıcak havalarda klima alanların da servis bekleme süresi uzuyor. Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendeciler Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız, son günlerde klima talebinin çok yüksek olduğunu ve servis eksikliğinin yaşandığını ifade ediyor. Günübirlik kurulum talepleri nedeniyle servisler ileri tarihli randevular veriyor, bu da klima almak isteyenleri vazgeçirebiliyor. Servislerin işçilik maliyetlerinin artması da talebi yönetmeyi zorlaştırıyor.

Bu durumda tüketiciler, klimalarını tamir ettirmek veya yeni klima almak arasında zor bir seçim yapmak durumunda kalıyorlar. Klima alanların servis bekleme sürelerini göz önünde bulundurarak karar vermeleri gerekiyor.