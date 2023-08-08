Herkes hazırlığını yapsın! 1 dolar o tarihte 35 TL'yi vuracak

En son dakika haberi, dolar kurunun geleceği hakkında iki büyük bankanın dikkat çekici tahminlerini içeriyor. Deutsche Bank, 2023 yıl sonunda dolar kuruyla ilgili görüşlerini paylaştı. Büyük bankalar ardı ardına açıklamalarda bulundu ve yıl sonuna doğru dolar kurunun ne olabileceğine dair detaylar sunuldu. Enflasyonun yükselişe geçmesi, ekonomistleri lira tahminlerini daha da olumsuz bir şekilde revize etmeye itti. İşte detaylar...





İKİ BÜYÜK BANKADAN DİKKAT ÇEKEN DOLAR KURU GÖRÜŞÜ

Deutsche Bank analistleri, dolar kurunda önceden belirlenen tahminlerin revize edildiği bir değerlendirmeye yer verdi. Bu revizyonlar, fiyat artış eğilimine ve "politika yapıcıların enflasyonu daha sürdürülebilir bir patikaya döndürmekte karşılaştığı zorluklara" işaret etti. İşte diğer ayrıntılar...





Değerlendirmeye göre, Deutsche Bank 2024 yılı sonunda dolar kurunun 35 lira seviyesine yükseleceğini öngörüyor. HSBC ise dolar kuruna dair beklentilerini açıkladı. Daha önce yıl sonunda doların 27 lira olacağını belirten HSBC, yeni tahmininde ise 2023 sonunda doların 29 TL, 2024'te ise 32 TL olacağını öngörüyor.

Stratejistlerin değerlendirmeleri sonucunda müşterilere iletilen notta, güçlü turizm gelirlerinin Kasım ayında azalmasıyla kurun daha endişe verici bir seyir gösterebileceği ifade edildi. Bu açıklamalar, doların gelecekteki seyrine dair önemli bir perspektif sunuyor.

Dolar kuru, en son verilere göre 26 lira 98 kuruş seviyesinde bulunuyor. Ancak gece yarısı saat 3.07'de sert hareketler göstererek 27 lira 17 kuruşa yükseldi, ardından hızla düşüp 26 lira 95 kuruşa geriledi. Piyasada bu dalgalanmaların nedenleri üzerinde tartışmalar devam ediyor. Hatice Kolçak ise piyasa tahminlerini paylaşmış durumda.