Herkesin beklediği başvurular başladı! Başvurmayan karalar bağlayacak: Tam 10.000 TL...

Garanti Bankası, Emekli ve EYT (Erken Emeklilik Talep Edenler) vatandaşları için özel bir promosyon kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında, aylık geliri 10.000 TL ve üzeri olan emeklilere 6.000 TL'lik promosyon verilecek. Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre, başvurular 28 Temmuz tarihinde başlayacak.





Bu promosyon kampanyasıyla, yüksek aylık gelire sahip olan emekliler ve EYT talep edenler maddi açıdan desteklenerek ek gelir elde edebilecekler. Başvuruların başlama tarihinden itibaren Garanti Bankası şubelerine başvuruda bulunan uygun müşterilere, belirlenen kriterlere uygun olarak promosyon tutarı hesaplarına yatırılacak.

Emekliler ve EYT talep edenler için düzenlenen bu özel kampanya, bankanın müşterilere yönelik sunduğu faydalı hizmetlerden biridir. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları ve bankanın belirlediği şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu sayede, emekli ve EYT vatandaşları ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelebilir ve yaşam standartlarını yükseltebilirler. Detaylı bilgiler için bankanın resmi internet sitesi veya şubelerinden bilgi alınabilir.

Maaşı 3.500 TL ile 5.000 TL arasında olan emeklilere 3.000 TL,

Maaşı 5.001 TL ile 7.000 TL arasında olan emeklilere 4.000 TL,

Maaşı 7.001 TL ile 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL,

Maaşı 10.001 TL ve üzeri olan emeklilere ise 6.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

Bu promosyon kampanyasıyla, emeklilerin ekonomik durumlarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir. Emekliler, bu promosyon tutarını ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilecekler.

Bankaların düzenlediği bu özel kampanyalar sayesinde, emeklilerin maddi durumu desteklenirken, emeklilik öncesi dönemde de finansal açıdan rahatlamaları amaçlanmaktadır. Emeklilik öncesinde düşük maaş alan ve ekonomik sıkıntılar yaşayan EYT talep edenler de bu kampanyalardan faydalanarak maddi destek elde edebilecekler.

Bankaların belirlediği şartları yerine getiren emekliler ve EYT talep edenler, başvurularını belirlenen tarihlerde yaparak promosyon tutarlarına hak kazanabilecekler. Bu kampanyalarla emeklilik süreci, emekliler için daha kolay ve rahat bir şekilde geçecektir. Detaylı bilgiler için bankaların resmi internet siteleri veya şubeleri ziyaret edilebilir.

EYT düzenlemesi, birçok avantajı beraberinde getirerek çalışanların emeklilik süreçlerinde destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu düzenlemeye göre, yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan her yaştan çalışan emekli aylığı alabilecektir. Ayrıca, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayanlara yüzde 5 destek primi verilecektir. EYT'lilere kıdem tazminatı desteği de sağlanacaktır ve bu destek için Kredi Garanti Fonu devreye girecektir.

Bu düzenlemeler toplamda 5 milyon çalışanı etkileyecek ve 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabilmesini sağlayacaktır. Bu sayede çalışanlar, emekli olma hakkını elde edecek ve emeklilik süreçlerinde finansal açıdan rahatlama yaşayacaklar.

Garanti Bankası da EYT düzenlemesi kapsamında özel bir kredi paketi sunmaktadır. Bu kapsamda, SGK prim borcunu ödemek isteyenler için 100 bin TL'ye kadar varan kredi seçenekleri sunulmaktadır. Maksimum geri ödeme taksit tutarı 9.667 TL olarak belirlenmiştir. Bu kredi paketi, EYT'lilere ekonomik destek sağlamayı hedeflemekte ve SGK prim borçlarını ödemelerine yardımcı olmaktadır. Bu sayede EYT'liler, emeklilik süreçlerinde daha rahat bir geçiş yapabileceklerdir.