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Herkesin bildiği o ürünün hasatları başladı! Kilosu resmen dudak uçuklattı

Yaz aylarının kendini göstermesi ile hasat mevsimleri de başladı. Bu özel olarak yetiştirilen üzüm çeşidinin hasadı başladı Üreticiler ürüne çok yoğun bir talep olduğunu söylüyorlar. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 16.05.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 00:00
Herkesin bildiği o ürünün hasatları başladı! Kilosu resmen dudak uçuklattı

Ürün hasatları havaların ısınmasıyla artmaya başladı. Burada yetiştirilen bu üzüm çeşidi içinde hasatlar başladı üreticiler taleplere yetişmeye çalıştıklarını aktardılar. Detaylar haberimizde…

işçi

İLK HASAT BAŞLADI KİLOSU 300 TL OLDU! ÖNCE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR YARARLANACAK! AVRUPA VE ARAP ÜLKELERİ SIRADA BEKLİYOR

Türkiye'de küresel ısınmayla birlikte hasat mevsimi de hızlanıyor. Türkiye'de yaş meyve sebze denilince akla ilk gelen şehir Mersin oluyor ve üreticiler yeni mahsul için kolları sıvamaya başladı bile. Örtü altında yetiştirilen ürünlerin hasadı başladığında bu ürünün kilogram fiyatı 300 TL'den alıcı buldu. İlk ürünler İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderilecek, ardından Avrupa ve Arap ülkeleri faydalanacak. İşte tüm detaylar…

Türkiye'nin yaş meyve sebze üretiminin merkezi Mersin, örtü altı üzüm yetiştiriciliğinden ilk ürünleri topladı. Hasadın sadece üzümle sınırlı olmadığı, karadut, erik gibi ürünlerin de sezon boyunca örtü altında yetiştirileceği açıklandı. Sezonun ilk üzümleri Erdemli Kocahasanlı bölgesinde fıçılarda depolanıyor. Sezonu oldukça verimli geçiyor ve yüksek fiyatlarla satılıyor.

FİYATI 150 TL'YE DÜŞECEK

Hasat geldiğinde paketlenerek satışa gönderilen üzümler İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa gibi büyükşehirlerde satışa sunulacak. Türkiye'nin ardından Avrupa ve Arap ülkelerine de gönderilecek. İlk hasattan sonra fiyatın 150 TL civarında olması bekleniyor.

Üretici Mehmet Uygur, "Seramızda ürettiğimiz üzümlerin hasadına başladık. Bu yılın rekoltesi çok iyi. Şu anda kilogram başına 300 TL gibi temsili bir fiyat sunuyoruz." dedi.

AVRUPA VE ARAP ÜLKELERİNDEN YOĞUN TALEP

Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, bölgede örtü altı üzüm yetiştiriciliğinin devam ettiğine dikkat çekerek, iç piyasada ilk ürünlerin ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Önümüzdeki günlerde ürün miktarı arttıkça fiyatların düşeceğini belirten Kulu, talebi karşılamakta zorlanmayacaklarını söyledi. Arap ve Avrupa ülkelerinden güzel Türk ürünlerine büyük talep var.

Çiftçilerin girdi maliyetlerini ve iklim koşullarını hesaba katmakta zorlandıklarını söyleyen Kulu, tarımda ortalama yaşın arttığını söyledi. Çiftçilerin birkaç yıl içinde üretimden vazgeçebileceklerine işaret eden Kulu, genç çiftçilerin desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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