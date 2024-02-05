Herkesin dört gözle beklediği ürünler Bim’de 72 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak! Bim 9 15 Şubat katalogu

Bim marketler yine yaptı yapacağını! Bir çok ürünü uygun fiyatlarda 9 15 Şubat aktüel ürünler kataloğunda satışa çıkardı. 15 Şubat’a kadar geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda 72 TL’den satışa çıkartılan erzak kapları ise vatandaşların oldukça dikkatini çekti. İşte Bim marketler 9 15 Şubat aktüel katalogu…

Herkesin dört gözle beklediği ürünler Bim’de 72 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak! Bim 9 15 Şubat katalogu
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Bim marketler her hafta içersinde yayınladığı yeni aktüel ürünler kataloguyla vatandaşların dikkatlerini çekmeye devam ediyor. Özellikle peşin fiyatına 6 9 taksit imkanlarıyla bir çok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkartması, vatandaşların haftada en az birkaç defa Bim marketlere uğramasına sebebiyet veriyor. Bu sefer ise duyurmuş olduğu aktüel ürünler katalogunda yok yok! Saç düzleştirici, sürgülü kapak erzak kapları, saplı gırgır, yuvarlak dikdörtgen tencere, turşuluk zeytinlik, kahvaltı seti, pasta tabakları, oyuncaklar, kıyafetler ne ararsınız Bim market 9 15 Şubat aktüel ürünler kataloğunda sizleri bekliyor. Bunlara ek olarak televizyon, cep telefonu, bilgisayar, yazıcı, kulaklık, sürgülü aspiratör gibi ürünlerde peşin fiyatına 9 taksitle hem de iki yıl garantili Bim marketlerde satışta!

ÜÇ FARKLI ERZAK KABI 72 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞTA OLACAK 

Bim. marketlerin duyurmuş olduğu 9 15 aktüel ürünler kataloguyla sürgülü kapak üç farklı boyuttaki erzak kabı 72 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkartıldı. Bim marketler aktüel ürünler kataloğunda sürgülü kapak erzak kabı 5 litre 72,50 TL, sürgülü kapak erzak kabı 7,5 litre 89 TL, sürgülü kapak erzak kabı 10 litre ise 99 TL’den satışta. Üstelik peşin fiyatın 6 taksit imkanıyla satın almanız mümkün. Erzak kapların yanı sıra çatal kaşıkla bölmeli saklama kabı, yuvarlak dikdörtgen tencere, Güral porselen pasta tabağı desenli, ayaklı meşrubat bardağı ikili, porselen kupa, cam kase, 12 parça kahvaltı seti, oval tabak gibi ürünlerde uygun fiyatlarla Bim marketlerde satışta olacak!

OYUNCAKLARDAN KIYAFETLERE, GÜZELLİK ÜRÜNLERINDEN BATTANİYEYE KADAR HER ŞEY BİM MARKETTE 

Mutfak eşyalarının yanı sıra çift kişilik battaniye, terlik, çarşaf, cüzdan, çanta, oyuncak, saç düzleştirici, saç sakal erkek bakım cihazı gibi ürünlerini de satın almak isteyen vatandaşlar, 9 15 tarihleri arasında Bim marketlere uğrayabilir. 9 Şubat‘tan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda saç şekillendirici 279 TL, manikür pedikür seti ve nasır sökücü 179 TL, tırnak kurutucu 125 TL, Saç sakal erkek bakım cihazı 219 TL’ye peşin fiyatına 6 ve 9 taksitlerde satışta olacak. Üstelik elektronik cihazlarda iki yıl garanti de söz konusu! 

Bim 9 15 Şubat katalogu

Bim 9 15 Şubat katalogu

Bim 9 15 Şubat katalogu

Bim 9 15 Şubat katalogu

Bim 9 15 Şubat katalogu

Bim 9 15 Şubat katalogu

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