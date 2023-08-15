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Herkesten daha yüksek emekli maaşı almanın bir yolu var! Bunu yapanların emekli maaşı katlanacak

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Herkesten daha yüksek emekli maaşı almanın bir yolu var! Bunu yapanların emekli maaşı katlanacak
Daha yüksek emekli maaşı almak hayal değil... İşte yapılması gerekenler...

YÜKSEK EMEKLİ AYLIĞI ALMAK İÇİN BUNLARI YAPIN!

Emekli Maaşları alacaklar için önemli bir açıklama yapıldı. Yüksek maaş almak emekli olduktan sonra herkesin hayali ancak bununda bir yolu var. Yüksek emekli aylığı hayal edenlerin yapması gerekenler var. Bunları sizler için araştırdık işte yüksek emekli aylığı bağlanmak için yapılması gerekenler….

emekliler

Emekliler ile ilgili gün geçtikçe yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bu gelişmelerden biri de emekli aylığını yüksek almak isteyenleri ilgilendiriyor.

Emekli aylıklarının yüksek ya da düşük olmasındaki en büyük etken çalışma süreleri ve prime esas kazanç olarak biliniyor. Eğer dilekçe verirseniz değişikler yapılabiliyor. Yıl içerisinde gözlenen zamlar, enflasyon ve büyüme veriler bağlanacak emekli maaşının tutarlarında olumlu etkiler gösterebiliyor.

Her yıl ocak ve temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan artışlar yıl içerisindeki güncelleme katsayılarından fazla olmasından dolayı kasım ile aralık aylarında dilekçe vermek daha avantajlı yapıyor. Peki emekli olup ta daha yüksek maaş almak isteyenler ne yapmalı işte o detaylar….

Emekli aylıklarının yükselmesini isteyenlerin yapması gereken bazı konular var. Bu konulara dikkat edildiği zaman emekli maaşlarında yükselme kaçınılmaz oluyor. Bunun en kolay yolu da SGK üzerinden yapılan bildirimlerdir. SGK’ya bildirilen esas kazanç tutarları yükseldiği takdirde emekli maaşı da o derece yükselecek.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ

Prim gün sayısının emekli maaşı yükselteceği düşünülse de aslında gerçek bambaşka. Bu konunun emekli maaşlarının yükselmesi ile yakından uzaktan alakası yok. Prime esas kazançların yüksek olması emekli maaşlarının yüksek olmasında önemlidir. Yüksek emekli aylığı hayal edenler için önemli olan prim değil matrah arttırımı önemli.

Ekonomi
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