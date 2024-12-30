HİB Eğitim Hizmetleri Komitesi'nden Acente Çalıştayı

HİB Eğitim Hizmetleri Komitesi, Acente Çalıştayı Düzenledi

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Hizmetleri Komitesi, önemli bir Acente Çalıştayı düzenleyerek sektörün gündemindeki konuları ele aldı.

HİB'den gelen bilgilere göre, çalıştay HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Küresel Eğitim Sektörü ve Türkiye’nin Yeri

Sönmez, dünya eğitim sektörünün büyüklüğünün 300-350 milyar dolar arasında olduğunu belirtti. Türkiye'nin 2023 yılında 2,1 milyar dolar eğitim hizmetleri ihracatı gerçekleştirdiğini vurguladı. Ayrıca, 2025 yılı için bu rakamın 2,4-2,5 milyar dolara çıkması hedefleniyor.

Sönmez, acentelerin bu hedefe ulaşmada büyük rol oynadığını ifade ederek, “Bu çalıştayda acente sisteminin eğitim sektöründeki yerini irdeleyeceğiz. Bakanlık olarak 2024 yılında eğitim hizmetleri sektörüne yaklaşık 160 milyon lira destek verdik,” dedi.

Artan Yabancı Öğrenci Sayısı

Son 15 yılda yurt dışından gelen öğrenci sayısında ciddi bir artış olduğunu aktaran Sönmez, Türkiye'de 2023-2024 eğitim döneminde 336 bin yabancı öğrenci bulunduğunu, bu durumun ülkeyi yabancı öğrenci sayısı bakımından dünyada 10. sıraya taşıdığını dile getirdi.

Ancak gelir açısından daha geride olduklarını belirten Sönmez, markalaşmanın önemini vurgulayarak iki üniversitenin Turquality destek programına dahil olduğunu ve beş üniversitenin de marka desteği almaya yönelik girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Çalıştayda Sorunlar ve Çözüm Önerileri Tartışılacak

Prof. Dr. Mustafa Aydın ise üniversitelerle acentelerin ilk kez bir araya geldiğini belirterek, çalıştayda sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağını ifade etti.