Hibrit Araç Satışları Avrupa'da Benzinli Modelleri Geride Bıraktı

Avrupa'da Hibrit Otomobil Satışlarındaki Dönüşüm

Avrupa Birliği (AB) içinde eylül ayında hibrit araçların satış oranı, benzinli modelleri geçerek ilk defa %32,8'e ulaşmıştır. Bu bilgi, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan yeni otomobil tescil verilerinden elde edilmiştir.

Genel Satış Verileri

AB ülkelerinde eylül ayındaki yeni otomobil satışları, 2023 yılının aynı ayına kıyasla %6,1 azalarak toplam 809.163 adede düşmüştür. Bu satışların dağılımı ise şöyle belirlenmiştir:

Hibrit Araçlar: %32,8

%32,8 Benzinli Araçlar: %29,8

%29,8 Elektrikli Araçlar: %17,3

%17,3 Dizel Araçlar: %10,4

%10,4 Fişli Hibrit Araçlar: %6,8

%6,8 Diğer Yakıt Türleri: %2,9

Hibrit araçların toplam satış içindeki payı, bu ay itibarıyla benzinli araçları geride bırakırken, tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam payı ise %56,9'a ulaşmıştır.

Elektrikli Araç Satışlarındaki Gelişmeler

Elektrikli otomobil satışları, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre %9,8 artış göstererek 139.702 adede ulaşmıştır. Ancak, bu yılın ocak-eylül dönemindeki satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %5,8 düşerek 1.047.869 adette kalmıştır.

Pazar Performansındaki Düşüşler

Eylülde yeni otomobil satışları, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla Almanya'da %7, Fransa'da %11,1 ve İtalya'da %10,7 oranında azalmıştır. Yine, ocak-eylül döneminde toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine oranla %0,6 artışla 7.989.776 adede ulaşmıştır.

En Çok Satan Üreticiler

Üreticiler arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil satışını gerçekleştiren firma, 216.577 adet ile Volkswagen Grubu olmuştur. Bunu, 120.582 araçla Stellantis Grubu ve 88.149 yeni otomobille Renault Grubu takip etmiştir.