Hiç beklemedik market 5 litre ayçiçek yağını 184 TL’ye düşürdü! Kapanın elinde kalacak fırsat

Bu sefer vatandaşların beklediği ayçiçek yağ indirimi bilindik marketlerden değil gökkuşağı marketlerden geldi. Gökkuşağı marketler 19 Ocak 1 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda ise bir çok ürünü indirimli şekilde satışa çıkartıldı. Resmen bu katalog yok yok! Vatan ayçiçek yağ 5 litre 194,95 TL’den 184,90 TL’ye, taze kaşar 600 gr 144,90 TL’den 129,95 TL’ye düşüyor. Famila tuvalet kağıdı 40'lı 239,90 TL’den 179,95 TL’ye düşüyor. Eğer sizlerde indirimli şekilde temel gıda ve hijyen ürünlerinden edinmek istiyorsanız, muhakkak gökkuşağı marketin 19 Ocak 1 Şubat 2024 kataloğunu göz atmalısınız! İşte detaylar...

SUCUK 89, SALAM 22 TL’YE DÜŞÜYOR

Kahvaltılık ürünlerinde eksiği olan vatandaşlara da Gökkuşağı marketlerden müjdeli haber verildi! Başlatmış olduğu 1 Şubat’a kadar geçerli olan bu kampanya doğrultusunda Namet dana kangal sucuk 200 gr 99,95 TL'den 89,95 TL’ye, Namet 7/24 hindi füme 60 gr 21,95 TL'den 19,9 5 TL’ye, Namet dilimli kavurma 100 gr 99,95 TL 89,95 TL’ye, Aytaç Çiftlik kokteyl sosis 225 gr 32,95 TL'den 29,95 TL’ye düşüyor.

TENCERE, TAVA, BARDAK ARAYANLAR GÖKKUŞAĞI MARKETLERE KOŞACAK

Gökkuşağı marketlerde gıda ve hijyen ürünlerinin yanı sıra tencere tava, su bardağı, kase, çay bardağı, matara gibi ürünlerde oldukça uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. 1 Şubat 2024 tarihine kadar birbirinden uygun fiyatlarla satışı çıkartılmış ürünlerden faydalanmayı kesinlikle unutmayın!



















