Hiç evi olmayana 300 bin TL destek devletten! 40 bin TL'si olan bu 3+1 daireyi kapacak

Evsiz vatandaşlar için hayat değiştiren haberlerimiz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evsizlere 300 bin liraya kadar nakdi yardımda bulunacağını açıkladı. Vakıfbank bu desteğiyle ev sahibi olmak isteyenlerin yanında yer aldı ve 3+1 dairenin 340 bin TL'den satışa çıktığını duyurdu. Peki bu fırsatlardan nasıl yararlanabilirsiniz?Konut yardımı hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde üm evsiz vatandaşlar için yeni bir yardım paketi açıkladı. Bakanlık, evlerin onarımı, prefabrik veya betonarme evlerin yapılması ve mal alımı için kullanılabilecek 300 bin TL'ye kadar nakdi yardımın iade edilmediğini söyledi.

Bu güzel haberi duyan halk konut yardımına nasıl başvuracağını merak ediyor. Bakanlık, başvuruların e-devlet sistemi üzerinden online olarak veya Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'na (SYDV) bağlı en yakın acenteye şahsen yapılabileceğini söyledi. 18 yaş ve üzeri tüm aile bireyleri başvurabilir.

Konut yardımı almak isteyenlere kişi başına düşen hane gelirinde net asgari ücretin (2023 yılında 2.835,60 TL) 1/3'ünden az olması gerekmektedir. Ayrıca, özel koşulların karşılanması gerekir. Ayrıca yaşlılık ve engellilik durumunun yanı sıra tek ebeveynlilik, dul birey olma şeklinde bazı özel şartlardan herhangi bir tanesine sahip olunması ve aynı zamanda onarım gerçekleştirilecek olan evin yapımında arsanın tam hisse tapusuna sahip olunması da gerekli.

Konaklama yardımı miktarı ihtiyaca göre değişmektedir. Destek aralığı konut onarımı için 35.000~100.000 TL, prefabrik ev yapımı için 200.000 TL ve betonarme ev yapımı için 300.000 TL'ye kadardır.





"Vakıfbank'tan Evsizlere Müjde"

Vakıfbank'tan evsizlere müjde var. Banka, Türkiye genelinde uygun fiyatlarla satılık 3+1 daireleri olduğunu duyurdu. Vakıfbank'a göre banka konut fiyatları 340 bin TL'den başlıyor.

Vakıfbank'tan ev almak isteyen vatandaşlara da cazip ödeme seçeneklerinin sunulduğu bildirildi. Banka, ayrıca konut kredisinde faiz oranını %0,99 şeklinde belirledi. Ayrıca ipoteğin vadesi 180 ay süresinde uzatılabiliyor. Bu sayede vatandaşlar aylık düşük taksitlerle ev sahibi olabiliyor. Vakıfbank satılık konut listesi ve detaylı bilgi Vakıfbank resmi internet sitesinde yer almaktadır. Konut satın almak isteyen vatandaşlar ilgili şubelere başvurabilir.

Evsizler için büyük fırsatlar sunan bu eylemler sadece kısa bir süre için etkili oluyor. Bu yüzden kendi evinizin sahibi olmak istiyorsanız acele etmelisiniz. Aile Bakanlığı'ndan 300.000 TL'ye varan nakdi yardım ve Vakıfbank'tan 340.000 TL'ye varan 3+1 daire imkanını sakın kaçırmayın..