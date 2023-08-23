Hiç evi olmayana bedava faizli konut kredisi! 1,20 orana 15 yıl vade bayram ettirecek

Türkiye genelinde konut sahibi olma hayali kuranların beklediği müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarına göre, ev sahibi olmayı düşleyenlere özel düşük faizli konut kredisi çalışmaları hızla ilerliyor. Kamu bankaları, 1,20 faiz oranı ve 180 ay vade seçeneği sunan özel bir konut kredisi kampanyası üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Özellikle büyük şehirlerde yaşanan konut sıkıntısı ve yüksek kira fiyatları, ev sahibi olma hayalini zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor. Yükselen kredi faizleri de bu zorluğu artırıyor. Bu nedenle, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmalarını desteklemek amacıyla Türkiye genelinde 250 bin toplu konut projesi başlatıldı. TOKİ tarafından gerçekleştirilen bu projenin çekilişleri tamamlandı.





Fakat bu adımın yanı sıra, yeni bir destek adımı daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk kez ev sahibi olacak bireyleri teşvik edecek düzenlemelerin yolda olduğunu vurguladı. Finans sektörü temsilcileriyle yapılan toplantıda, ilk ev sahibi olacak bireyleri desteklemek amacıyla çalışmalar yapıldığı belirtildi. Merkez Bankası ve BDDK da bu konuda çeşitli çalışmalar yürütüyor. Yakın gelecekte daha fazla adım atılması bekleniyor.

Düşük faizli konut kredisi imkanıyla ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Hem sıfır hem de ikinci el konutlar için geçerli olacak bu kredi, kamu bankaları tarafından sunulacak. 180 ay vadeli ve 1,20 faiz oranı gibi avantajlarla dolu olan bu kredi kampanyası, konut sahibi olmayı düşünenlere büyük kolaylık sağlayacak.





Konut sektörünü canlandırmayı ve ev sahibi olmayı daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlayan bu kampanyanın, boş evleri de kapsayıp kapsamayacağı ise sektör temsilcileri tarafından merakla bekleniyor. Hem yeni hem de ikinci el konutları içine alacak şekilde geniş kapsamlı olması, konut sektörüne hareketlilik kazandırmanın yanı sıra ev sahibi olmayı hayal edenlere önemli fırsatlar sunabilir.