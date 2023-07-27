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Hiç evi olmayana TOKİ kapıları açıldı! 42 ile TOKİ'den ucuz konut piyangosu çıktı

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Hiç evi olmayana TOKİ kapıları açıldı! 42 ile TOKİ'den ucuz konut piyangosu çıktı
Ev sahibi olma fırsatı TOKİ'de! TOKİ, düşük ve orta gelirli vatandaşlar için 42 ilde toplam 182 konutu açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Peşinatsız ve uzun vadeli taksit seçenekleriyle ev sahibi olma hayali gerçek oluyor. İşte detaylar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber verdi! Düşük ve orta gelirli vatandaşları uygun fiyatlarla buluşturan TOKİ, 42 ilde toplam 182 konutu açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Peşinatsız ve uzun vadeli taksit seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatı sunan bu proje, sosyal konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

1 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞECEK

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Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek olan açık artırmaya katılmak isteyenler, internet üzerinden de tekliflerini verebilecekler. %25 peşinat ve 120 ay vade imkanıyla sunulan bu özel kampanya, ekonomik güçlükler yaşayan vatandaşlara kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

TOKİ'nin konut projeleri, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla da büyük önem taşıyor. Eski ve riskli yapıların yerine güvenli ve modern konutlar inşa edilerek şehirlerin altyapı ve yaşam kalitesi artırılıyor. Açık artırmada, Adana'dan Zonguldak'a birçok ilde konutlar satışa sunulacak.

Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinden başvuru yapabilecek olan vatandaşlar, 01 Ağustos'ta gerçekleşecek açık artırmayı takip ederek uygun fiyatlarla ev sahibi olma şansını kaçırmayacaklar. Sosyal konut projeleriyle TOKİ, vatandaşların hayallerindeki eve ulaşma yolunda önemli bir adım atmaya devam ediyor.

Ekonomi
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