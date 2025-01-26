Hindistan Yapay Zeka Rekabetinde ABD ve Çin'e Katılıyor

Hindistan Yapay Zeka Sektörüne Hızla Adım Atıyor

Dünya genelinde 240 milyar dolar büyüklüğe ulaşan yapay zeka sektörü, 2030'a kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. Bu süreçte, yapay zeka rekabetinin temel unsurlarından biri de Çin, ABD ve Hindistan olacak.

Davos'ta Yapay Zeka Gündemi

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlediği 55. Yıllık Toplantılar’ın başlıca gündem maddelerinden biri yapay zeka ve dijital dönüşüm oldu. Halihazırda oldukça büyük bir pazar haline gelen yapay zeka alanının, 2030’a kadar yaklaşık bir trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Küresel Ekonomiye Katkı ve Yatırımlar

PwC’nin raporuna göre, yapay zeka ile sağlanan bu katkının yüzde 70'inin Çin ve ABD tarafından sağlanacağı öngörülüyor. Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Davos'taki yapay zeka tartışmalarına dair gözlemlerini paylaştı. Akçiğit, yapay zekanın ekonomilere hızlı nüfuz ettiğini belirterek, bu durumun hem heyecan hem de panik havası oluşturduğunu ifade etti.

Hindistan’ın Rolü ve Geleceği

Özellikle Hindistan’da yapay zeka teknolojilerine yönelik büyük bir heyecan ve yatırım atılımı gözlemlendi. Akçiğit, bu alanda Hindistan'ın 2010'lardan itibaren önemli yatırımlar yaptığını dile getirdi. Yapay zeka rekabetinde Hindistan’ın da öne çıkacağını düşündüğünü belirten Akçiğit, “Hindistan yaptığı yatırımların meyvelerini toplayacak ve gelecek 10 yılı için olumlu geçirecek” dedi.

Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Fırsatlar

Yapay zeka teknolojilerinin artık geri dönüşü olmadığının altını çizen Akçiğit, gelişmekte olan ülkeler için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. Türkiye gibi ülkelerin bulut sistemlerini ve internet altyapısını hızla iyileştirmesi gerektiğini söyleyen Akçiğit, beşeri sermayenin önemine dikkat çekti. Bu alanda atılacak doğru adımlar ile Türkiye’nin de bu rekabette yer alabileceğine vurgu yaptı.

Üniversitelerin Rolü ve Sinerji İmkanları

Akçiğit, üniversitelerin firmalarla işbirliğini güçlendirerek yeni bir sinerji yaratabileceğini belirtti. Araştırmalar ve firmaların uygulamaları arasında sağlanacak yaklaşımlarla, hem yeni teknolojilerin gelişeceğini hem de üniversitelere yeni kaynaklar sağlanacağını ifade etti. “Zaman hızlı geçiyor, teknolojiler de hızlı ilerliyor. Bizim de bu açıdan hızlıca adımlar atmamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.