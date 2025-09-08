Hisarcıklıoğlu'ndan 2026-2028 OVP'ye olumlu değerlendirme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2026-2028 OVP'de enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme ve iş ortamının iyileştirilmesine yapılan vurgunun olumlu olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:54
Hisarcıklıoğlu'ndan 2026-2028 OVP'ye olumlu değerlendirme

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2026-2028 OVP'ye olumlu bakış

Programın iş dünyasına yansımaları

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alan öncelikleri değerlendirdi.

Hisarcıklıoğlu, değerlendirmesini ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan OVP'ye ilişkin görüş bildirirken, programın ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

"Program kapsamında enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme, kamu maliyesi, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlara geniş bir şekilde yer verilmesi olumludur." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, programdaki hedef ve tedbirlerin iş dünyasının yakından takip ettiği ve sürekli vurguladığı birçok hususu içerdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Özellikle KOBİ'ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması, emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesi, ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması, iş gücü piyasasında ve mesleki eğitimde reform yapılması, artan korumacılık ve küresel ticaret savaşları döneminde yerli sanayimizin korunması ve rekabet gücünün artırılması bizim açımızdan öncelikli konulardır. Bu alanlarda somut çözümler ve ilerlemeler sağlamak adına, kamu ve özel sektör işbirliği içinde hızlı adımlar atılması gerekiyor. Bizler de iş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Perakende Zirvesi 2025 10-11 Eylül'de Haliç'te — Ömer Düzgün: 'Sektörün Ortak Sesi Olacağız'
2
Hisarcıklıoğlu'ndan 2026-2028 OVP'ye olumlu değerlendirme
3
Çin'in Ham Petrol İthalatı Ağustos'ta %4,8 Artışla 49,5 Milyon Ton
4
Safranbolu'da AB Tescilli Safranın Ekimi Sürüyor
5
TCMB Bilgi Amaçlı Döviz Kurları — Güncel TL Karşılıkları
6
Bolat: Suriye 2011 Öncesi Gibi Transit Ticaret Üssü Olacak
7
Lisanslı Depoculukta Dijitalleşme: Lisanslı Depo Bilgi Sistemi Kuruluyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat