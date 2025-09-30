Hisarcıklıoğlu'ndan 'Sigorta Haftası' Mesajı: İşletmelere Sigorta Çağrısı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sigorta Haftası mesajında işletmelerin ve bireylerin sigortalanmasının sürdürülebilir büyüme ve etkin risk yönetimi için zorunlu olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu'ndan "Sigorta Haftası" Mesajı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Sigorta, faaliyetlerin devamlılığı ve sürdürülebilir büyüme için kilit rol oynuyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yayımladığı mesajla Sigorta Haftasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hisarcıklıoğlu, işletmelerdeki risklere karşı sigorta koruması sağlanmasının faaliyetlerin devamlılığı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, küresel ısınma nedeniyle artan doğal afetler, teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile ülkenin jeopolitik konumunun, karşılaşılabilecek risklerin çeşitliliğini, sıklığını ve şiddetini artırdığını vurguladı. Bu bağlamda, Hisarcıklıoğlu'nun ifadesiyle: "Finansalları ne kadar güçlü olursa olsun bir işletmenin bu risklerin doğuracağı zararları tek başına karşılaması mümkün değildir."

"Sanayi tesislerimizi, ticarethanelerimizi, konutlarımızı, araçlarımızı en önemlisi de sağlığımızı korumanın en etkin ve kolay yolu onları sigortalatmamızdır." sözleriyle Hisarcıklıoğlu, sigortanın önemini özetledi.

Hisarcıklıoğlu, sigortanın maliyet unsuru olmadığını; bunun yerine geçmişten gelen modern bir yardımlaşma sistemi ve etkin bir güvence kalkanı olduğunu belirterek, şu noktalara dikkat çekti:

Sınai-ticari işletlerde risklere karşı önlem alınması, bu risklerin yönetilmesi için sigorta koruması sağlanarak etkin risk yönetimi yapılması, faaliyetlerin devamlılığı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük önem arz etmektedir.

Teknolojik gelişmeler, yerel ve küresel piyasalardaki yeni iş modelleri ile otoriteler tarafından yapılan regülasyonların karşılaşılabilecek riskleri karmaşık hale getirdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, sigorta yaptırırken faaliyet niteliği, lokasyon ve ilgili yasal-idari düzenlemeler gibi unsurların dikkate alınmasının gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, ihtiyaç duyulacak tüm sigorta teminatlarının poliçede doğru şekilde tanımlanması gerektiğini kaydetti.

