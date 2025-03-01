Hızlı Kargo Taşımacılığında Teminat Mektubu Tutarları Artırıldı

Ticaret Bakanlığı, hızlı kargo taşımacılığı için teminat mektubu tutarlarını 10 ve 20 milyon liraya yükseltti.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:33
Hızlı Kargo Taşımacılığında Teminat Mektubu Tutarları Artırıldı

Teminat Mektubu Tutarlarında Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler için teminat mektubu tutarlarında önemli bir artışa gitti. Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ" ile hayata geçirildi.

Yeni Teminat Tutarları

Buna göre, yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı yetkisi talep eden şirketler 10 milyon lira teminat mektubu sunmak zorunda kalacak. Her iki taşıma yetkisini birlikte kullanmak isteyenler ise 20 milyon lira teminat mektubu ibraz edecek. Önceden bu tutarlar 1 milyon lira ve 2 milyon lira olarak belirlenmişti.

Gümrük İşlemleri ve Beyanlar

Şirketlerin, ithalat ve ihracat işlemlerinin gümrük beyanları dahil tüm işlemlerini yapmaları için belirlenen usul ve esaslar da güncellendi. Hızlı kargo taşımacılığı kapsamında, ihracat gönderilerinin basitleştirilmiş beyanında asgari altılı tarife alt pozisyon kodlarının girilmesi zorunlu hale getirildi.

Nakliye Giderleri

Ayrıca, posta veya hızlı kargo ile gelen eşyaların Türkiye'deki giriş limanlarına kadar yapılan nakliye giderleri, eşyanın kıymetine eklenecek. Eşyanın değeri, ibraz edilen fatura veya benzeri belgelerle belirlenecek. Gerekli belgelerin sağlanmaması durumunda, gümrük idaresi eşya kıymetini resmi mevzuat çerçevesinde tespit edecek.

Teminat Mektuplarının Yenilenmesi

Daha önce Bakanlıktan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo taşımacılık şirketleri, teminat mektuplarını 1 Temmuz tarihine kadar yeni belirlenen tutarlara göre yenilemek zorunda. Eğer teminat mektubu tutarları tamamlanmazsa, bu durumda operatör yetkisi askıya alınacak.

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